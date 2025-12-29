РЖД заплатит 150 тысяч за смерть женщины под колесами грузового состава в Башкирии

22:16, 29 дек 2025

Суд обязал железнодорожную компанию выплатить деньги родным уфимки, которую насмерть сбил поезд.

Происшествие произошло в январе нынешнего года на перегоне между станциями Улу-Теляк и Урман Куйбышевской железной дороги. Вечером 57-летняя жительница Уфы попала под грузовой состав на 1693-м километре пути. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — женщина погибла на месте.

РЖД как владелец источника повышенной опасности должны были компенсировать ущерб семье погибшей, но этого не произошло. Родственники не смогли самостоятельно отстоять свои интересы, поэтому в дело вмешался Уфимский транспортный прокурор. Он направил иск в суд от имени семьи погибшей.

Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь ОАО «РЖД» обязаны выплатить сыну и сестре погибшей по 75 тысяч рублей каждому — всего 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Автор: Семен Подгорный