Бизнесмен из Уфы обманул партнеров на 114 миллионов и скрылся в Турции

В Уфе задержали предпринимателя, который обманул партнеров по бизнесу и знакомых на крупную сумму.

Прокуратура республики сообщила, что 42-летнего уфимца обвиняют в особо крупном мошенничестве. С весны 2017-го по начало 2021 года подозреваемый возглавлял одну из структур, которая входила в холдинг ЗАО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции». Воспользовавшись служебным положением, он присвоил активы материнской компании. Мужчина оформил на себя 72 гаражных бокса в городе и четверть доли в нежилом объекте с земельным участком общей стоимостью около 85 миллионов рублей.

Кроме того, фигурант дела обманул две коммерческие организации более чем на 24 миллиона. Он подписал контракты на подготовительные работы на стройплощадке, но выполнять взятые обязательства изначально не планировал. Еще один эпизод связан с обманом знакомого бизнесмена, у которого обвиняемый заполучил катер стоимостью почти 5 миллионов.

В итоге подозреваемый завладел имуществом и средствами на сумму свыше 114 миллионов рублей. После возбуждения дела он скрылся от следствия, его объявили в федеральный и международный розыск. Летом 2025 года правоохранители разыскали его за границей. По ходатайству Генпрокуратуры России турецкие власти выдали бизнесмена, после чего его арестовали. На принадлежащее ему имущество стоимостью более 100 миллионов рублей наложили арест. Уголовное дело передано в Октябрьский райсуд Уфы.

