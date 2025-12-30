Нетрезвая водительница насмерть сбила бабушку на тротуаре в Башкирии

22:07, 30 дек 2025

Суд вынес приговор жительнице Ишимбая, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила пенсионерку. ДТП произошло в августе нынешнего года на пересечении улиц Советской и Бульварной в Ишимбае, Башкортостан.

Водитель автомобиля Great Wall, находясь за рулем в нетрезвом виде, въехала на тротуар и сбила находившуюся там 86-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в реанимацию городской больницы, однако через несколько суток пожилая женщина умерла от полученных травм.

Виновнице назначили 5 лет и 6 месяцев колонии-поселения. Дополнительно суд запретил ей управлять транспортом на срок 2 года и 10 месяцев. Отбывание наказания отложено до момента, когда ребенку осужденной исполнится 14 лет.

Автор: Семен Подгорный