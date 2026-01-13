Жительницу Уфы объявили в розыск за долг по алиментам более 1 млн рублей
22:16, 13 янв 2026
В Уфе судебные приставы разыскивают женщину, которая задолжала своему ребенку более миллиона рублей.
Речь идет о Елене Ш., 1991 года рождения. Служба судебных приставов Башкортостана сообщила, что уфимка длительное время уклоняется от выплат на содержание несовершеннолетнего. Женщину не могут найти по последнему известному адресу проживания, в связи с чем объявили исполнительный розыск.
Любую информацию о местонахождении должницы просят сообщать в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по номерам: 8 (347) 273-56-40 или 8-927-319-71-40.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе разыскивают гражданина Таджикистана, задолжавшего более 230 тысяч рублей по алиментам
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ / Vk
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивают отца, который задолжал своему ребёнку 2 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей
Человек и закон в Башкирии
Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии судебные приставы охотятся за матерью-кукушкой, задолжавшей внушительную сумму по алиментам