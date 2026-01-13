Жительницу Уфы объявили в розыск за долг по алиментам более 1 млн рублей

22:16, 13 янв 2026

В Уфе судебные приставы разыскивают женщину, которая задолжала своему ребенку более миллиона рублей.

Речь идет о Елене Ш., 1991 года рождения. Служба судебных приставов Башкортостана сообщила, что уфимка длительное время уклоняется от выплат на содержание несовершеннолетнего. Женщину не могут найти по последнему известному адресу проживания, в связи с чем объявили исполнительный розыск.

Любую информацию о местонахождении должницы просят сообщать в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по номерам: 8 (347) 273-56-40 или 8-927-319-71-40.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ / Vk