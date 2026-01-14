Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе суд аннулировал фиктивный брак погибшего контрактника СВО

21:58, 14 янв 2026

Октябрьский районный суд Уфы признал недействительным брак участника специальной военной операции по требованию городской прокуратуры. О фиктивности союза заявила мать погибшего военнослужащего.

Молодой человек оформил контракт на службу весной 2025 года, а за семь дней до отправки в зону СВО зарегистрировал отношения с женщиной. После гибели сына мать обратилась к правоохранителям с подозрениями.

Прокурорская проверка подтвердила фиктивность союза — новобрачные не вели совместное хозяйство и не планировали будущее вместе. Судебное решение аннулирует запись о браке, лишая женщину права на государственные выплаты для вдов военнослужащих СВО.

