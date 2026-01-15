В Башкирии криминальный авторитет Кулик и его сообщники предстанут перед судом

21:50, 15 янв 2026

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении четырех человек, включая криминального авторитета по кличке «Кулик». Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Верховный суд региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Главному фигуранту, 47-летнему мужчине, известному в криминальных кругах как «Кулик», инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2024 года он распространял свое влияние на территории Башкортостана. Авторитет лично встречался с лидерами криминальной среды, контролировал пополнение общака и распределение денежных средств между участниками незаконного сообщества, а также выступал арбитром в конфликтах между представителями уголовного мира.

Помимо этого, «Кулику» вменяют два эпизода жестоких расправ. В мае 2022 года на 254-м километре трассы Магнитогорск — Ира он из хулиганских побуждений избил незнакомого мужчину, нанеся ему не менее десяти ударов неустановленным предметом по голове и конечностям. Пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести.

Летом 2024 года «Кулик» вместе с тремя подельниками устроил кровавую разборку у жилого дома в селе Кудеевский Иглинского района. Нападавшие вооружились металлической арматурой и газовым пистолетом, после чего избили четырех мужчин.

Обвиняемым от 18 до 47 лет. Им грозят обвинения по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и хулиганстве. Дело будет рассмотрено в Верховном суде Башкортостана.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии будут судить банду вымогателей

Автор: Семен Подгорный