Жительницу Башкирии осудили на 7 месяцев колонии за повторную пьяную езду

Жительницу Башкирии осудили на 7 месяцев колонии за повторную пьяную езду

22:08, 17 янв 2026

В Ишимбае вынесли приговор местной жительнице, которую в августе 2025 года сотрудники ДПС задержали за рулем Mitsubishi Colt в состоянии опьянения. Машина оказалась не её, а принадлежала родственнику.

Как установили правоохранители, у женщины уже была судимость за подобное нарушение. За повторное преступление суд назначил ей семь месяцев колонии-поселения и лишил права управлять транспортом на четыре года восемь месяцев. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.

