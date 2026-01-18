Все новости Уфы и Башкортостана
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели рабочего в Башкирии

22:28, 18 янв 2026

Жительница Башкортостана обратилась напрямую в Следственный комитет России после того, как её муж погиб при загадочных обстоятельствах на временной работе. Инцидент произошёл в октябре 2025 года в селе Кайраклы. О ходе расследования сообщает региональное управление СК РФ.

Мужчина откликнулся на предложение о временном заработке — требовались грузчики для погрузки кормов на складе. Вместе с другими работниками он прибыл на объект и приступил к выполнению обязанностей. Спустя несколько часов произошла трагедия: работник получил серьёзные травмы и скончался на месте.

Вдова погибшего уверена, что смерть супруга связана с криминалом. На протяжении нескольких месяцев никто не понёс ответственности за произошедшее. Женщина решила добиваться справедливости через центральный аппарат Следственного комитета. После её обращения было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял расследование под контроль. Он потребовал от исполняющего обязанности руководителя башкирского подразделения СК Марата Галиханова предоставить детальный доклад по итогам следственных мероприятий после завершения проверки всех обстоятельств гибели мужчины.

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии

Автор: Семен Подгорный
