Мэрия Уфы выплатит 200 тысяч рублей ребенку за травму на детской площадке

21:44, 20 янв 2026

В Уфе администрация города по решению суда компенсирует девочке 200 тысяч рублей за травму, полученную на детской площадке. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в июне 2025 года в Саду культуры и отдыха имени Аксакова. Девятилетняя школьница каталась на качелях, когда у них оборвались звенья цепи. От удара ребенок получил вывих зубов, врачи зафиксировали легкий вред здоровью.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального ущерба с городской администрации. Судебная инстанция удовлетворила требование надзорного ведомства и обязала мэрию Уфы выплатить пострадавшей сумму в размере 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Автор: Семен Подгорный