Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Мэрия Уфы выплатит 200 тысяч рублей ребенку за травму на детской площадке

Мэрия Уфы выплатит 200 тысяч рублей ребенку за травму на детской площадке

21:44, 20 янв 2026

В Уфе администрация города по решению суда компенсирует девочке 200 тысяч рублей за травму, полученную на детской площадке. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в июне 2025 года в Саду культуры и отдыха имени Аксакова. Девятилетняя школьница каталась на качелях, когда у них оборвались звенья цепи. От удара ребенок получил вывих зубов, врачи зафиксировали легкий вред здоровью.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального ущерба с городской администрации. Судебная инстанция удовлетворила требование надзорного ведомства и обязала мэрию Уфы выплатить пострадавшей сумму в размере 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе батутный парк выплатит 250 тысяч рублей за перелом руки у ребенка

Читайте также:

В Уфе батутный парк выплатит 250 тысяч рублей за перелом руки у ребенка
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
Читайте также

Жители Башкирии отсудили 6,4 млн рублей у продавца смартфонов
Человек и закон в Башкирии
Жители Башкирии отсудили 6,4 млн рублей у продавца смартфонов
В Уфе батутный парк выплатит 250 тысяч рублей за перелом руки у ребенка
Человек и закон в Башкирии
В Уфе батутный парк выплатит 250 тысяч рублей за перелом руки у ребенка
В Башкирии работник рудника получил травму и стал инвалидом
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии работник рудника получил травму и стал инвалидом
Не уследили: в Баймакском районе Башкирии 4-летний мальчик получил серьезные травмы в детском саду
Происшествия в Башкирии
Не уследили: в Баймакском районе Башкирии 4-летний мальчик получил серьезные травмы в детском саду


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен