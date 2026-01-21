В Башкирии осудили лидера финансовой пирамиды за хищение 102 млн рублей

21:33, 21 янв 2026

Октябрьский городской суд Башкортостана вынес приговор местному жителю, который вместе с подельниками организовал мошенническую интернет-схему. Фигурант занимал должность официального руководителя проекта и лично вербовал вкладчиков, устраивая презентации и обучающие мероприятия. Потенциальным клиентам гарантировали солидную прибыль от вложений.

Жертвами аферы стали 115 граждан. Общая сумма похищенных средств составила около 102 миллионов рублей.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою причастность к преступлению и активно содействовал расследованию. С учётом этих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / Октябрьский городской суд