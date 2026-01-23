В Башкирии силовики накрыли подпольный покерный клуб в селе Иглино

19:19, 23 янв 2026

В Башкортостане силовики прикрыли нелегальный игорный бизнес. Следственный комитет республики завел уголовное дело на 40-летнего мужчину, который устроил подпольное казино. Информация появилась в пятницу, 23 января.

Предприниматель-нелегал снял помещение в селе Иглино и до 22 октября 2025 года организовывал там карточные игры. Посетители играли в покер на профессиональном оборудовании. Проблема в том, что населенный пункт находится за границами официальной игровой зоны, где азартные развлечения разрешены законом.

Точку в деятельности подпольного заведения поставили сотрудники СК и МВД при участии росгвардейцев. Во время обыска они нашли и забрали наличные деньги, мобильные телефоны, колоды карт, игровые фишки, кости и другие улики. Теперь следователи выясняют все детали незаконного бизнеса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ