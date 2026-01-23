Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту буллинга в школе Башкирии

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту буллинга в школе Башкирии

19:27, 23 янв 2026

Глава Следственного комитета России поручил руководству ведомства в Башкирии инициировать уголовное производство после жалобы на издевательства над подростком в Кумертау. Информация поступила от пресс-службы СК.

Мать 14-летнего мальчика обратилась в Информационный центр Следственного комитета с заявлением о систематических нападках на сына в местной школе. Группа учащихся продолжительное время травила подростка, оскорбляла его и высказывала в адрес ребенка угрозы.

В январе ситуация обострилась — школьники без видимых причин напали на несовершеннолетнего прямо на улице. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с множественными повреждениями.

Руководство образовательного учреждения проигнорировало жалобы родителей и не предприняло никаких действий для защиты ученика. Теперь региональное управление СК организовало процессуальную проверку обстоятельств происшествия. Выполнение распоряжения Бастрыкина взято под личный контроль центрального аппарата ведомства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Ишимбае Следственный комитет проверяет школу из-за травли ученицы

Читайте также:

В Ишимбае Следственный комитет проверяет школу из-за травли ученицы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия в кумертау буллинг
Читайте также

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденной в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденной в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен