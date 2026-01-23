Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту буллинга в школе Башкирии

19:27, 23 янв 2026

Глава Следственного комитета России поручил руководству ведомства в Башкирии инициировать уголовное производство после жалобы на издевательства над подростком в Кумертау. Информация поступила от пресс-службы СК.

Мать 14-летнего мальчика обратилась в Информационный центр Следственного комитета с заявлением о систематических нападках на сына в местной школе. Группа учащихся продолжительное время травила подростка, оскорбляла его и высказывала в адрес ребенка угрозы.

В январе ситуация обострилась — школьники без видимых причин напали на несовершеннолетнего прямо на улице. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с множественными повреждениями.

Руководство образовательного учреждения проигнорировало жалобы родителей и не предприняло никаких действий для защиты ученика. Теперь региональное управление СК организовало процессуальную проверку обстоятельств происшествия. Выполнение распоряжения Бастрыкина взято под личный контроль центрального аппарата ведомства.

Автор: Семен Подгорный