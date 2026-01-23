В Уфе отчим получил 13 лет колонии за шокирующее видео с пасынком

19:44, 23 янв 2026

Житель Уфы отправится в колонию строгого режима на 13 лет за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

История началась в 2020 году, когда Марат появился в жизни Марии и стал отчимом для ее двоих сыновей. После расставания женщины с биологическим отцом детей, отношения между бывшими супругами не заладились. При первой возможности отец забрал мальчиков к себе и отказался их возвращать.

Затем произошел инцидент, который завершился уголовным делом. Десятилетний ребенок решил провести странный эксперимент с лампочкой. Марат, находившийся рядом, зафиксировал происходящее на камеру и переслал запись биологическому отцу с комментарием о том, что детей нужно воспитывать, а не делить между собой.

Спустя несколько месяцев на отчима поступило заявление о действиях сексуального характера и истязании. В ходе следствия ребенок заявил, что эксперимент проводился не по его инициативе, а по принуждению Марата. Суд вынес обвинительный приговор.

Мать мальчика утверждает, что существует экспертиза, согласно которой на видеозаписи отсутствуют признаки насилия. Однако суд не принял этот довод во внимание. Родственники осужденного настаивают на невиновности Марата и готовят апелляционную жалобу. Биологический отец ребенка от комментариев отказался.

Автор: Семен Подгорный