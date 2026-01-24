Все новости Уфы и Башкортостана
Прокуратура Башкирии проверяет жалобы на холод в школе села Верхнеяркеево

19:08, 24 янв 2026

В прокуратуре Башкирии начали проверку после жалоб на холод в классах школы села Верхнеяркеево Илишевского района. Об этом сообщили в ведомстве 24 января.

Надзорное ведомство изучит, как местные власти обеспечивают теплоснабжение школьного здания. Проверяющие оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований законодательства в образовательном учреждении. Если выявят нарушения, прокуратура примет меры реагирования. Школьники жаловались на низкую температуру в помещениях во время занятий.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Илишевский район
