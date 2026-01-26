Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии осудили троих мужчин за хищение 450 тысяч рублей с карт

В Башкирии осудили троих мужчин за хищение 450 тысяч рублей с карт

21:36, 26 янв 2026

В Учалинском районе Башкортостана суд вынес приговор трём мужчинам, которые с 2022 по 2023 год обворовывали граждан с помощью фишинговых схем. Об этом сообщила прокуратура республики.

Житель села Учалы разработал чат-бот в мессенджере, который позволял дистанционно получать конфиденциальные данные людей и генерировать поддельные ссылки на сайты. Вместе с двумя подельниками он публиковал объявления о совместных поездках на специализированных платформах. Заинтересовавшимся пользователям преступники отправляли вредоносные ссылки, через которые получали доступ к их персональной информации и банковским картам.

Дополнительно мошенники предлагали участникам пройти якобы оплачиваемые опросы в интернете. После ввода банковских реквизитов жертвы теряли свои деньги. За время действия схемы злоумышленники обманули 26 человек и присвоили более 450 тысяч рублей.

Учалинский районный суд признал троих фигурантов виновными в краже и приговорил их к различным срокам заключения: трём годам, четырём годам и восьми годам шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал осужденных возместить причиненный ущерб потерпевшим.

Мать погибшего бойца из Башкирии потеряла лишилась более 7 миллионов рублей

Читайте также:

Мать погибшего бойца из Башкирии потеряла лишилась более 7 миллионов рублей
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе мошенники суд
