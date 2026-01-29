Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Уфы получил штраф почти в миллион рублей за пьяную езду и драку с подростком

21:44, 29 янв 2026

В Уфе вынесли приговор мужчине, который напал на несовершеннолетнего и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно из материалов прокуратуры Башкортостана.

Летом минувшего года на территории парковки торгового центра в районе Нагаево произошла ссора. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина в процессе конфликта нанес удар 16-летнему юноше алюминиевой банкой по голове, при этом использовал ненормативную лексику. Спустя сутки он управлял автомобилем марки Ford Focus и был задержан инспекторами ГИБДД. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Как установило следствие, ранее фигурант уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Судебное решение предусматривает штрафные санкции в размере 950 тысяч рублей, изъятие транспортного средства, лишение водительских прав на два с половиной года и компенсацию пострадавшему в сумме 150 тысяч рублей. Представители прокуратуры считают наказание недостаточным и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
