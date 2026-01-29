Житель Уфы получил штраф почти в миллион рублей за пьяную езду и драку с подростком

21:44, 29 янв 2026

В Уфе вынесли приговор мужчине, который напал на несовершеннолетнего и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно из материалов прокуратуры Башкортостана.

Летом минувшего года на территории парковки торгового центра в районе Нагаево произошла ссора. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина в процессе конфликта нанес удар 16-летнему юноше алюминиевой банкой по голове, при этом использовал ненормативную лексику. Спустя сутки он управлял автомобилем марки Ford Focus и был задержан инспекторами ГИБДД. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Как установило следствие, ранее фигурант уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Судебное решение предусматривает штрафные санкции в размере 950 тысяч рублей, изъятие транспортного средства, лишение водительских прав на два с половиной года и компенсацию пострадавшему в сумме 150 тысяч рублей. Представители прокуратуры считают наказание недостаточным и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии осудили троих мужчин за хищение 450 тысяч рублей с карт

Автор: Семен Подгорный