Житель Башкирии получил 8 лет колонии за убийство девушки на почве ревности

21:48, 29 янв 2026

В Башкирии завершился судебный процесс над 36-летним мужчиной, который расправился со своей возлюбленной из-за ревности.

Трагедия произошла в августе 2025 года в городе Сибае. Житель региона поссорился с девушкой на почве ревности. В порыве гнева он жестоко избил женщину руками и ногами, нанося удары по голове и телу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая скончалась.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Информация о приговоре поступила из Прокуратуры Республики Башкортостан.

