В Башкирии разыскивают отца с долгом по алиментам более 800 тысяч рублей

22:23, 30 янв 2026

В Давлекановском районе республики судебные приставы разыскивают местного жителя, который задолжал детям крупную сумму алиментов.

Артур Н. скрывается от службы судебных приставов и не появляется по последнему известному адресу проживания. Мужчина не выплачивает алименты двум несовершеннолетним детям, накопив долг более 800 тысяч рублей. После того как должник проигнорировал все вызовы в службу, ГУФССП России по Республике Башкортостан приняло решение объявить его в исполнительный розыск.

В региональном управлении судебных приставов пояснили, что в отношении должника возбуждено исполнительное производство. Ведомство призвало всех, кто располагает информацией о текущем местонахождении гражданина, обратиться в дежурную часть ГУФССП России по Башкирии. Для связи работают телефоны: 8 (347) 273-56-40 и 8 (34768) 3-01-95 .

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ ФССП России по РБ / пресс-служба