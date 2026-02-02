Все новости Уфы и Башкортостана
Владимир Санкин из Уфы, отсидевший за расправу с педофилом, снова оказался в криминальной хронике — теперь как жертва нападения

21:51, 02 фев 2026

В Башкирии началось судебное разбирательство, где потерпевшим выступает уфимец Владимир Санкин — тот самый автомеханик, который в 2020 году насмерть избил мужчину, домогавшегося до подростка. На этот раз сам Владимир стал жертвой нападения, но в суде защищает своего обидчика.

Напомним историю, из-за которой имя Санкина получило всероссийскую известность. В январе 2020-го к автомеханику обратился за помощью испуганный мальчик — рассказал, что его приятеля запер в квартире взрослый мужчина с топором. Владимир ворвался в указанное жилище, вытащил 54-летнего Владимира Зайцева на улицу и нанес ему удары деревянным штакетником. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Позже выяснилось, что покойный ранее отбывал наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Следствие квалифицировало действия Санкина как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Дело вызвало громкий общественный резонанс — тысячи россиян подписывали петицию в защиту мужчины, считая его спасителем ребенка. Однако Верховный суд Башкортостана приговорил Владимира к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Спустя четыре года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению осенью 2024 года.

После освобождения Санкин с семьей старался жить тихо, избегая внимания прессы. Но через год произошел новый инцидент. Несколько месяцев назад Владимир находился в продуктовом магазине, где стал свидетелем конфликта — недовольный покупатель нагрубил сотруднице торговой точки. Санкин заступился за женщину. Оппоненты вышли на улицу разобраться, где Владимир получил три ножевых ранения. К счастью, травмы оказались не смертельными.

Нападавшего задержали и поместили в следственный изолятор по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений. Однако Санкин неожиданно встал на защиту своего обидчика. Он заявил журналистам, что не подавал заявление в правоохранительные органы, назвав драку обоюдной, а ранившего его человека — невиновным.

В зале суда Владимир подтвердил свою позицию. Он заявил, что между ними произошел словесный обмен репликами, которые не понравились обеим сторонам, после чего они вышли и подрались. Потерпевший подчеркнул, что не может вспомнить точных деталей произошедшего и конкретных слов, которыми они обменивались во время ссоры.

Автор: Семен Подгорный
Фото: НТВ
