Водителям напомнили о необходимости замены прав образца 2023 года

22:06, 02 фев 2026

С первого февраля автомобилисты с правами, срок которых истек в феврале 2023-го, не могут садиться за руль — МВД России напомнило о прекращении действия этих удостоверений.

Раньше власти автоматически продлевали на три года права тем, у кого они заканчивались с начала 2022 года до конца 2025-го. В прошлом году эту льготу отменили. Теперь автопродления нет — просроченные документы придется менять по стандартной процедуре. Если водитель проигнорирует требование и поедет с недействительными правами, ему грозит наказание — штраф может достигнуть 15 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев своевременно обновлять документы и не рисковать кошельком.

