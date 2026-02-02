Все новости Уфы и Башкортостана
Суд обязал жителя Башкирии пустить в дом бывшую жену, жившую в бане

22:13, 02 фев 2026

В Благовещенском районе Башкирии бывший муж не пускал экс-жену в общий дом после развода. Женщина месяц жила в бане на участке и пыталась договориться, но мужчина упорно игнорировал её просьбы.

После развода супруги не смогли поделить жилплощадь. Мужчина занял весь частный дом и фактически блокировал доступ бывшей жены в помещение. Женщина оказалась в бане, где ютилась целый месяц. Когда уговоры не помогли, она подала иск в суд.

Суд встал на сторону заявительницы и вынес решение о её праве проживать в доме. Исполнительный лист направили в отделение судебных приставов Благовещенска. Однако бывший супруг продолжал игнорировать судебный акт и не собирался впускать женщину обратно. Приставы приступили к принудительному вселению.

Когда сотрудники органа принудительного исполнения появились на пороге, мужчина растерялся, но позицию менять отказался. Пристав предупредил должника об административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа. В присутствии понятых женщину вселили в дом, а бывший супруг был вынужден передать ей ключи. Несмотря на недовольство мужчины, решение суда исполнили в полном объёме.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район суд
