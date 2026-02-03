Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили за растрату и освободили от наказания

21:04, 03 фев 2026

В Иглинском районе Башкирии бывшую главу сельского поселения признали виновной в растрате муниципального имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Иглинский районный суд установил, что с апреля 2010 по ноябрь 2015 года чиновница, возглавлявшая Охлебининский сельсовет, допустила выбытие квартиры из муниципальной собственности. Жилье оценили в 473 тысячи рублей — именно на эту сумму пострадал местный бюджет.

Женщина вину не признала и отрицала причастность к исчезновению недвижимости. Однако суд назначил ей два года лишения свободы по статье о присвоении и растрате. Правда, отбывать срок ей не придется — истекли сроки давности уголовного преследования, и экс-главу освободили от наказания.

Обвинение по второй статье — злоупотребление должностными полномочиями — суд исключил из приговора. Зато полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба. Теперь бывшей чиновнице предстоит вернуть в муниципальную казну 473 тысячи рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать.

Автор: Семен Подгорный