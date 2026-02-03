Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили за растрату и освободили от наказания

Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили за растрату и освободили от наказания

21:04, 03 фев 2026

В Иглинском районе Башкирии бывшую главу сельского поселения признали виновной в растрате муниципального имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Иглинский районный суд установил, что с апреля 2010 по ноябрь 2015 года чиновница, возглавлявшая Охлебининский сельсовет, допустила выбытие квартиры из муниципальной собственности. Жилье оценили в 473 тысячи рублей — именно на эту сумму пострадал местный бюджет.

Женщина вину не признала и отрицала причастность к исчезновению недвижимости. Однако суд назначил ей два года лишения свободы по статье о присвоении и растрате. Правда, отбывать срок ей не придется — истекли сроки давности уголовного преследования, и экс-главу освободили от наказания.

Обвинение по второй статье — злоупотребление должностными полномочиями — суд исключил из приговора. Зато полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба. Теперь бывшей чиновнице предстоит вернуть в муниципальную казну 473 тысячи рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество

Читайте также:

Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество
Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
Читайте также

Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество
Человек и закон в Башкирии
Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество
В Башкирии женщина погибла из-за ошибки мужа при установке газового баллона
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщина погибла из-за ошибки мужа при установке газового баллона
Госслужащая из Башкирии понесла наказание за мошенничество с финансами
Человек и закон в Башкирии
Госслужащая из Башкирии понесла наказание за мошенничество с финансами
Взял 23 тысячи за «отработку» и мешал бизнесу: экс-глава сельсовета в Башкирии оказался на скамье подсудимых
Человек и закон в Башкирии
Взял 23 тысячи за «отработку» и мешал бизнесу: экс-глава сельсовета в Башкирии оказался на скамье подсудимых


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен