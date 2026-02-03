Житель Башкирии двое суток избивал сожительницу

21:17, 03 фев 2026

Кушнаренковский районный суд вынес приговор жителю республики, который в течение двух дней избивал свою сожительницу, сообщает Прокуратура Башкортостана. Инцидент произошел в августе 2025 года после бытовой ссоры.

Конфликт между парой перерос в жестокую расправу: мужчина наносил женщине многочисленные удары руками и ногами по голове и телу на протяжении двух суток. Когда состояние потерпевшей резко ухудшилось, обвиняемый вызвал бригаду скорой помощи. Врачи попытались спасти пострадавшую, однако она скончалась от травм живота, полученных в результате побоев.

Подсудимый не признал вину в содеянном. Однако суд установил его причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшей. При вынесении приговора учитывалось криминальное прошлое обвиняемого — ранее он был неоднократно судим за преступления против личности, включая убийство. Мужчине назначено девять лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

