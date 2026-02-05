Директор школы-интерната в Башкирии попался на взятках от учителей

21:56, 05 фев 2026

Бывший директор коррекционной школы-интерната в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

Следствие установило, что руководитель образовательного учреждения на протяжении длительного времени требовал деньги у пяти своих подчиненных. Взамен он обещал покровительство, закрывал глаза на нарушения и гарантировал, что не применит к ним дисциплинарные взыскания в будущем.

Общая сумма полученных средств превысила 350 тысяч рублей, которые обвиняемый потратил на личные нужды. Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в городской суд для рассмотрения по существу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash