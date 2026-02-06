Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Суд в Уфе отправил на принудительное лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

Суд в Уфе отправил на принудительное лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

20:51, 06 фев 2026

В Орджоникидзевском районном суде Уфы завершилось громкое дело 34-летнего Андрея А., который в октябре прошлого года выкинул собственную трехлетнюю дочь Алену с балкона четвертого этажа. Мужчина избежал реального срока — суд постановил направить его на принудительное лечение.

Происшествие случился утром 9 октября 2025 года в одной из многоэтажек Уфы. Мама девочки Анна и старший сын уехали в Калининградскую область на лечение в санаторий, оставив малышку с отцом. Проснувшись, Андрей повел себя странно: начал крушить квартиру и выбрасывать мебель через балкон прямо на улицу. Испуганная трехлетка плакала, но это не остановило мужчину — он несколько раз ударил дочь, а затем выкинул ее следом за вещами.

Ребенок упал с высоты и ударился головой о бордюр, после чего потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Врачи экстренно доставили пострадавшую в детскую больницу, где развернулась борьба за ее жизнь.

Как задерживали отца

Полицейские прибыли на место сразу после происшествия. Допросить Андрея не удалось ни дома, ни в отделе — он произносил бессвязные фразы и отказывался идти на контакт. Анализы не показали следов алкоголя или наркотиков в организме. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетней.

Для окружающих случившееся стало полной неожиданностью. Соседи характеризовали семью как благополучную: Андрей работал электриком в местном вузе, часто гулял с дочерью, а его жена преподавала английский язык в уфимском колледже. Никто не подозревал о проблемах.

На заседании по выбору меры пресечения обвиняемый вел себя неадекватно: строил рожи, показывал непристойные жесты, разговаривал сам с собой и выкрикивал: «Я слушаю. Не надо. Я понял. Спасибо!» Его отправили в СИЗО, а затем в психиатрическую больницу на экспертизу.

Как спасали ребенка

Анна смогла вернуться из санатория только через два дня после трагедии. Больше недели девочка провела в критическом состоянии. Когда врачам удалось стабилизировать ее, малышку отправили на лечение в Москву. В столичной клинике Алену поставили на ноги, она начала говорить. Мать не отходила от нее ни на минуту. В конце декабря ребенка выписали домой к Новому году.

Что показала экспертиза

В январе 2026 года Следственный комитет сообщил результаты психиатрического обследования: у Андрея выявили хроническое психическое расстройство. Эксперты установили, что во время совершения действий он не осознавал их опасность. Мужчине рекомендовали принудительное лечение. По данным источников, даже супруга не знала о ментальных проблемах мужа.

Что сказал обвиняемый

Судебный процесс начался 5 января. На этот раз Андрей вел себя более адекватно и смог ответить на вопросы журналистов. На вопрос, осознает ли он, что выбросил дочь из окна, он ответил утвердительно. Когда его спросили о чувствах, он сказал: «Она выжила». Мужчина признался, что абсолютно сожалеет о содеянном. В конце беседы, обращаясь к дочери, он дрожащим голосом произнес: «Прости меня», назвав девочку по имени-отчеству.

Суд принял решение не отправлять мужчину в колонию, а направить его на принудительное психиатрическое лечение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации

Читайте также:

В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр видео: «Честный репортаж», РДКБ
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
Читайте также

В Уфе пьяный муж выбросил жену с пятого этажа после драки
Человек и закон в Башкирии
В Уфе пьяный муж выбросил жену с пятого этажа после драки
Трехлетнюю девочку из Уфы, которую из окна выбросил отец, доставили на лечение в Москву
Происшествия в Башкирии
Трехлетнюю девочку из Уфы, которую из окна выбросил отец, доставили на лечение в Москву
В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
Происшествия в Башкирии
В Уфе отец выбросил трёхлетнюю дочь с балкона. Ребёнок в реанимации
Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение
Человек и закон в Башкирии
Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен