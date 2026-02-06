Суд в Уфе отправил на принудительное лечение мужчину, выбросившего дочь с балкона

20:51, 06 фев 2026

В Орджоникидзевском районном суде Уфы завершилось громкое дело 34-летнего Андрея А., который в октябре прошлого года выкинул собственную трехлетнюю дочь Алену с балкона четвертого этажа. Мужчина избежал реального срока — суд постановил направить его на принудительное лечение.

Происшествие случился утром 9 октября 2025 года в одной из многоэтажек Уфы. Мама девочки Анна и старший сын уехали в Калининградскую область на лечение в санаторий, оставив малышку с отцом. Проснувшись, Андрей повел себя странно: начал крушить квартиру и выбрасывать мебель через балкон прямо на улицу. Испуганная трехлетка плакала, но это не остановило мужчину — он несколько раз ударил дочь, а затем выкинул ее следом за вещами.

Ребенок упал с высоты и ударился головой о бордюр, после чего потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Врачи экстренно доставили пострадавшую в детскую больницу, где развернулась борьба за ее жизнь.

Как задерживали отца

Полицейские прибыли на место сразу после происшествия. Допросить Андрея не удалось ни дома, ни в отделе — он произносил бессвязные фразы и отказывался идти на контакт. Анализы не показали следов алкоголя или наркотиков в организме. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетней.

Для окружающих случившееся стало полной неожиданностью. Соседи характеризовали семью как благополучную: Андрей работал электриком в местном вузе, часто гулял с дочерью, а его жена преподавала английский язык в уфимском колледже. Никто не подозревал о проблемах.

На заседании по выбору меры пресечения обвиняемый вел себя неадекватно: строил рожи, показывал непристойные жесты, разговаривал сам с собой и выкрикивал: «Я слушаю. Не надо. Я понял. Спасибо!» Его отправили в СИЗО, а затем в психиатрическую больницу на экспертизу.

Как спасали ребенка

Анна смогла вернуться из санатория только через два дня после трагедии. Больше недели девочка провела в критическом состоянии. Когда врачам удалось стабилизировать ее, малышку отправили на лечение в Москву. В столичной клинике Алену поставили на ноги, она начала говорить. Мать не отходила от нее ни на минуту. В конце декабря ребенка выписали домой к Новому году.

Что показала экспертиза

В январе 2026 года Следственный комитет сообщил результаты психиатрического обследования: у Андрея выявили хроническое психическое расстройство. Эксперты установили, что во время совершения действий он не осознавал их опасность. Мужчине рекомендовали принудительное лечение. По данным источников, даже супруга не знала о ментальных проблемах мужа.

Что сказал обвиняемый

Судебный процесс начался 5 января. На этот раз Андрей вел себя более адекватно и смог ответить на вопросы журналистов. На вопрос, осознает ли он, что выбросил дочь из окна, он ответил утвердительно. Когда его спросили о чувствах, он сказал: «Она выжила». Мужчина признался, что абсолютно сожалеет о содеянном. В конце беседы, обращаясь к дочери, он дрожащим голосом произнес: «Прости меня», назвав девочку по имени-отчеству.

Суд принял решение не отправлять мужчину в колонию, а направить его на принудительное психиатрическое лечение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кадр видео: «Честный репортаж», РДКБ