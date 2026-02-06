Под Уфой накрыли подпольное казино

21:18, 06 фев 2026

В селе Зубово Уфимского района правоохранители прикрыли подпольный игорный клуб. Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии совместно с бойцами Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ.

Во время задержания в помещении находились 15 человек. Среди них был 56-летний местный житель, который предположительно руководил подпольным заведением. На месте изъяли 76 тысяч рублей, 14 мобильных телефонов и профессиональное игорное оборудование: карты, фишки, кости, специализированное сукно и автоматическую машинку для перемешивания карт.

Задержанный организатор дал показания и рассказал о схеме работы клуба. С июля по конец 2025 года он регулярно проводил покерные игры на крупные денежные суммы, получая доход в виде процента от ставок участников. Азартные игры велись на постоянной основе в течение нескольких месяцев.

Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Башкирии завершил расследование уголовного дела по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание за организацию нелегального игорного бизнеса.

