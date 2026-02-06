Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя

21:23, 06 фев 2026

В Иглинском районе Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который во время конфликта во дворе частного дома зарезал незнакомца. Убийство произошло в октябре прошлого года на улице Королева в селе Иглино, сообщает Прокуратура Республики Башкортостан.

Все началось со ссоры между хозяйкой дома и незнакомыми женщинами, которая разгорелась прямо во дворе. Услышав шум, владелец жилища выбежал на улицу, вооружившись ножом. Увидев рядом с женщинами постороннего мужчину, он нанес ему удар холодным оружием в область шеи. Потерпевший от полученных травм погиб на месте происшествия.

По решению суда, обвиняемый признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru