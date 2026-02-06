Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя

Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя

21:23, 06 фев 2026

В Иглинском районе Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который во время конфликта во дворе частного дома зарезал незнакомца. Убийство произошло в октябре прошлого года на улице Королева в селе Иглино, сообщает Прокуратура Республики Башкортостан.

Все началось со ссоры между хозяйкой дома и незнакомыми женщинами, которая разгорелась прямо во дворе. Услышав шум, владелец жилища выбежал на улицу, вооружившись ножом. Увидев рядом с женщинами постороннего мужчину, он нанес ему удар холодным оружием в область шеи. Потерпевший от полученных травм погиб на месте происшествия.

По решению суда, обвиняемый признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии двое суток избивал сожительницу

Читайте также:

Житель Башкирии двое суток избивал сожительницу
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе убийство суд
Читайте также

Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман
Житель Уфы получил 10 лет колонии за убийство соседа из-за беспорядка
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы получил 10 лет колонии за убийство соседа из-за беспорядка
Житель Башкирии получил 7 лет строгого режима за убийство в драке
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 7 лет строгого режима за убийство в драке
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен