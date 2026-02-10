Жительницу Башкирии осудили за донаты нежелательной организации

20:55, 10 фев 2026

Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местной жительнице за финансирование иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов республики.

50-летняя женщина с декабря 2022 по февраль 2023 года несколько раз переводила средства религиозной структуре и благотворительному фонду из-за рубежа. Через «Сбербанк Онлайн» она перечислила в общей сложности 3500 рублей. По данным следствия, она знала, что Генпрокуратура признала деятельность этих организаций нежелательной как угрожающую основам конституционного строя и безопасности государства.

Свою вину подсудимая не признала. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ, конфисковал два мобильных телефона и 3500 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash