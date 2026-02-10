Камера домофона сдала грубияна: уфимец оскорбил соседку и поплатился штрафом
20:59, 10 фев 2026
Прокуратура Ленинского района Уфы привлекла к ответственности 66-летнего жителя за публичное оскорбление соседки. Конфликт случился в ноябре во дворе дома на улице Летчиков. Инцидент зафиксировала камера домофона — запись стала главным доказательством.
Женщина обратилась в надзорное ведомство, на мужчину завели дело по статье «Оскорбление». Мировой суд назначил штраф — три тысячи рублей.
Автор: Семен Подгорный
