Камера домофона сдала грубияна: уфимец оскорбил соседку и поплатился штрафом

20:59, 10 фев 2026

Прокуратура Ленинского района Уфы привлекла к ответственности 66-летнего жителя за публичное оскорбление соседки. Конфликт случился в ноябре во дворе дома на улице Летчиков. Инцидент зафиксировала камера домофона — запись стала главным доказательством.

Женщина обратилась в надзорное ведомство, на мужчину завели дело по статье «Оскорбление». Мировой суд назначил штраф — три тысячи рублей.

Автор: Семен Подгорный