Ревнивец из Башкирии проткнул жену шампуром и получил 7,5 лет строгого режима
21:23, 10 фев 2026
39-летний житель села Архангельское в Башкирии напал на жену с шампуром — за это он получил 7,5 лет колонии строгого режима.
Случилось всё в июне 2025 года в доме на улице Чехова. Мужчина заподозрил супругу в неверности и ударил шампуром в грудь. Женщина упала, нападавший решил, что она мертва, сообщил дочери и скрылся.
Пострадавшей вовремя оказали медпомощь она выжила. Позже дебошир сам явился в полицию с повинной. Суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил 7 лет 6 месяцев заключения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram, СУ СК РФ по РБ. / Telegram, СУ СК РФ по РБ.
