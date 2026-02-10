Все новости Уфы и Башкортостана
Ревнивец из Башкирии проткнул жену шампуром и получил 7,5 лет строгого режима

Ревнивец из Башкирии проткнул жену шампуром и получил 7,5 лет строгого режима

21:23, 10 фев 2026

39-летний житель села Архангельское в Башкирии напал на жену с шампуром — за это он получил 7,5 лет колонии строгого режима.

Случилось всё в июне 2025 года в доме на улице Чехова. Мужчина заподозрил супругу в неверности и ударил шампуром в грудь. Женщина упала, нападавший решил, что она мертва, сообщил дочери и скрылся.

Пострадавшей вовремя оказали медпомощь она выжила. Позже дебошир сам явился в полицию с повинной. Суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил 7 лет 6 месяцев заключения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram, СУ СК РФ по РБ. / Telegram, СУ СК РФ по РБ.
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе суд
