В Уфе 19 человек пойдут под суд за две массовые драки у одного и того же кафе

В Уфе завершено расследование громкого дела о массовых побоищах у развлекательного заведения на улице Коммунистической. Инциденты произошли в январе 2025 года. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Первая драка случилась внутри заведения, когда двое посетителей вступили в конфликт с другими гостями. Выяснение отношений быстро переместилось на улицу, где разгорелась массовая потасовка. Девять человек получили различные травмы.

Через несколько дней противники решили продолжить разборки. Обе стороны привели с собой знакомых и снова встретились у входа в то же самое кафе. Началось настоящее побоище — участники использовали различные предметы в качестве оружия. На этот раз пострадали уже 16 человек.

Под суд пойдут 19 молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Всем им предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых как оружие. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Кировский районный суд. Дела в отношении других участников выделены в отдельное производство.

