Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе 19 человек пойдут под суд за две массовые драки у одного и того же кафе

В Уфе 19 человек пойдут под суд за две массовые драки у одного и того же кафе

22:22, 11 фев 2026

В Уфе завершено расследование громкого дела о массовых побоищах у развлекательного заведения на улице Коммунистической. Инциденты произошли в январе 2025 года. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Первая драка случилась внутри заведения, когда двое посетителей вступили в конфликт с другими гостями. Выяснение отношений быстро переместилось на улицу, где разгорелась массовая потасовка. Девять человек получили различные травмы.

Через несколько дней противники решили продолжить разборки. Обе стороны привели с собой знакомых и снова встретились у входа в то же самое кафе. Началось настоящее побоище — участники использовали различные предметы в качестве оружия. На этот раз пострадали уже 16 человек.

Под суд пойдут 19 молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Всем им предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых как оружие. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Кировский районный суд. Дела в отношении других участников выделены в отдельное производство.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе мужчина попал в реанимацию после ссоры с приятелем

Читайте также:

В Уфе мужчина попал в реанимацию после ссоры с приятелем
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа драка суд
Читайте также

В Уфе вынесли приговор участникам жестокой криминальной разборки на рынке
Человек и закон в Башкирии
В Уфе вынесли приговор участникам жестокой криминальной разборки на рынке
Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом
Человек и закон в Башкирии
Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошла жестокая массовая драка
Стали известны подробности массовой драки в кафе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности массовой драки в кафе в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен