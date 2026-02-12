В Башкирии пьяная жительница зарубила бывшего мужа топором во время ссоры
22:23, 12 фев 2026
Жительницу Сибая приговорили к 7,5 годам колонии за убийство бывшего мужа. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.
Инцидент произошел майской ночью 2025 года — между экс-супругами вспыхнул конфликт. Нетрезвая женщина схватила топор и нанесла мужчине множественные удары по голове и телу. Пострадавший скончался прямо на месте.
Вину обвиняемая признала. Суд отправил её в колонию общего режима на 7,5 лет.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина совершила убийство мужа накануне 8 марта