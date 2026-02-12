Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии пьяная жительница зарубила бывшего мужа топором во время ссоры

22:23, 12 фев 2026

Жительницу Сибая приговорили к 7,5 годам колонии за убийство бывшего мужа. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

Инцидент произошел майской ночью 2025 года — между экс-супругами вспыхнул конфликт. Нетрезвая женщина схватила топор и нанесла мужчине множественные удары по голове и телу. Пострадавший скончался прямо на месте.

Вину обвиняемая признала. Суд отправил её в колонию общего режима на 7,5 лет.

