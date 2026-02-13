В Башкирии ребёнок попал в больницу из-за халатности матери

21:22, 13 фев 2026

В Ермекеевском районе Башкортостана женщина предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Следственные органы возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки.

Молодая мать оставила двухлетнего мальчика без необходимого ухода. Ребенок жил в антисанитарных условиях, женщина не проводила элементарные гигиенические процедуры. Мать также проигнорировала предписания медиков и не занималась лечением хронической болезни сына. Из-за отсутствия медицинской помощи у малыша началась задержка развития и появилось новое заболевание.

Сейчас мальчик находится в социальном центре под присмотром специалистов. Прокуратура взяла расследование под личный контроль. Руководителям районного отдела полиции и местной администрации направили официальные представления.

Автор: Семен Подгорный