Пьяный житель Башкирии жестоко избил супругу

21:28, 13 фев 2026

В Белорецком районе Башкирии муж напал на жену с кулаками после совместного распития спиртного. Вечер, начавшийся с алкоголя, перерос в скандал с взаимными оскорблениями, после чего мужчина набросился на супругу с кулаками. Избив женщину, агрессор успокоился и отправился спать, а пострадавшая в это время вызвала полицию и медиков.

Приехавшие на место врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Следствие завершило расследование и передало материалы в суд, который вынесет приговор бвиняемому.

