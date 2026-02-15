В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя без прав
22:08, 15 фев 2026
На улице Конституции в Уфе инспекторы ГАИ остановили Lada Granta — за рулём сидел студент колледжа, которому не было 18. Ни прав, ни навыков вождения у парня не оказалось.
На место вызвали родителей, составили протокол. Материалы передали в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям грозит ответственность за ненадлежащее воспитание ребёнка. Машину увезли на спецстоянку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
