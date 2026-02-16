Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии ФСБ и полиция задержали ячейку запрещённой экстремистской организации

В Башкирии ФСБ и полиция задержали ячейку запрещённой экстремистской организации

21:39, 16 фев 2026

Сотрудники регионального УФСБ совместно с МВД республики задержали пятерых человек, причастных к деятельности запрещённой в России экстремистской организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»*. Об этом сообщили пресс-службы УФСБ и МВД по Республике Башкортостан.

Как работала ячейка

В 2022 году супружеская пара создала подпольную ячейку и занялась вербовкой новых последователей. Искали людей среди коллег, соседей, а также через тематические группы в социальных сетях. Собрания проводились как вживую в общественных местах, так и дистанционно — по видеосвязи. На встречах изучалась и распространялась запрещённая литература экстремистского содержания.

Чему учили адептов

Участникам ячейки внушали отказ от подчинения органам государственной власти, призывали не проходить воинскую службу, игнорировать выборы и не занимать должности на госслужбе. Отдельная тема — запрет на медицинскую помощь. Последователям категорически запрещали переливание крови даже в экстренных ситуациях. Тех, кто погибал из-за отказа от врачебной помощи, внутри организации объявляли героями и мучениками.

Как прошло задержание

Обыски по адресам проживания фигурантов прошли при силовой поддержке Росгвардии. Задержаны двое организаторов и трое рядовых членов ячейки. Региональное МВД возбудило уголовное дело по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Изъятые документы, печатные материалы и цифровые носители направлены на экспертизу. Оперативные мероприятия продолжаются — силовики устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и выявляют других возможных участников запрещённой структуры.

* Организация ликвидирована и признана экстремистской решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 года, её деятельность запрещена на территории России.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
