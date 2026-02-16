В Уфе экс-начальнику МРЭО ГИБДД Шайбакову грозит 23 года колонии

21:45, 16 фев 2026

В столице Башкирии завершились прения по громкому делу бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Гособвинитель потребовал для Шайбакова, которого в регионе прозвали «золотым гаишником», 23 года в колонии строгого режима. Помимо этого — штраф 5 млн рублей и ограничение свободы сроком на год. Прокурор также настаивает на запрете занимать должности в силовых структурах, связанные с функциями представителя власти, на 10 лет и лишении звания «подполковник полиции».

Экс-сотрудник ГАИ и семеро его предполагаемых подельников оказались на скамье подсудимых по целому букету статей УК РФ. Им инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, получение взяток в составе оргруппы в значительном размере и превышение полномочий. Все фигуранты ранее служили в госавтоинспекции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Честный репортаж / телеграм