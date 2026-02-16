Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе экс-начальнику МРЭО ГИБДД Шайбакову грозит 23 года колонии

В Уфе экс-начальнику МРЭО ГИБДД Шайбакову грозит 23 года колонии

21:45, 16 фев 2026

В столице Башкирии завершились прения по громкому делу бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Гособвинитель потребовал для Шайбакова, которого в регионе прозвали «золотым гаишником», 23 года в колонии строгого режима. Помимо этого — штраф 5 млн рублей и ограничение свободы сроком на год. Прокурор также настаивает на запрете занимать должности в силовых структурах, связанные с функциями представителя власти, на 10 лет и лишении звания «подполковник полиции».

Экс-сотрудник ГАИ и семеро его предполагаемых подельников оказались на скамье подсудимых по целому букету статей УК РФ. Им инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, получение взяток в составе оргруппы в значительном размере и превышение полномочий. Все фигуранты ранее служили в госавтоинспекции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Честный репортаж / телеграм
Теги: Уфа
Читайте также

Экс-полицейский из Башкирии может получить 12 лет колонии за взятку в 2,5 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Экс-полицейский из Башкирии может получить 12 лет колонии за взятку в 2,5 млн рублей
Экс-адвокат в Уфе попался на обмане матери осуждённой — требовал полмиллиона за «решение вопроса»
Человек и закон в Башкирии
Экс-адвокат в Уфе попался на обмане матери осуждённой — требовал полмиллиона за «решение вопроса»
Экс-замначальника полиции в Башкирии отправили за решетку на 4 года
Человек и закон в Башкирии
Экс-замначальника полиции в Башкирии отправили за решетку на 4 года
"Золотой гаишник" Шайбаков встретит еще один Новый год в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
"Золотой гаишник" Шайбаков встретит еще один Новый год в СИЗО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен