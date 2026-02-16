Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
В Башкирии экс-главу района осудят за покупку непригодного жилья сиротам

22:01, 16 фев 2026

Бывший глава Бижбулякского района Башкирии предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили прокуратура и СУ СКР по республике. Чиновник устроил схему с покупкой жилья для детей-сирот, которая обошлась бюджету в лишние 5 млн рублей.

По данным следствия, экс-глава помог знакомому предпринимателю возвести двухквартирный дом в селе Бижбуляк. Затем квартиры без конкурсных процедур выкупила администрация по цене, значительно превышающей рыночную. Формально — для предоставления жилья сиротам.

Однако дом строился без проектной и разрешительной документации, а помещения не отвечали требованиям безопасности и оказались непригодны для проживания. Это не остановило главу администрации — он подписал акты приёма-передачи и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.

Экспертиза показала: реальная стоимость двух квартир в разы ниже сумм в муниципальных контрактах. Ущерб бюджету составил 5 млн рублей. Пострадали и сами сироты, которых лишили возможности жить в переданном жилье. Дело направлено в Бижбулякский межрайонный суд. Материалы в отношении застройщика выделены в отдельное производство.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ / телеграм
