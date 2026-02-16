Все новости Уфы и Башкортостана
Суд закрыл дело о гибели 5 человек в ДТП с грузовиком под Уфой

22:05, 16 фев 2026

Кировский районный суд Уфы прекратил уголовное преследование 22-летнего жителя республики, устроившего смертельное ДТП на трассе «Уфа — Оренбург» в апреле 2024 года. Причина — гибель самого обвиняемого в этой же аварии. Об этом сообщила «Электрогазета».

Утром 19 апреля 2024 года на первом километре трассы «Уфа — Оренбург» легковой ВАЗ-21150 лоб в лоб столкнулся с грузовиком. За рулём находился молодой человек без водительского удостоверения и в состоянии опьянения. Машина не стояла на учёте, не имела госномеров, а на задней оси были установлены шины разных моделей. Помимо водителя в салоне находились ещё шестеро — всего семь человек в одном автомобиле.

От лобового удара водитель и четверо пассажиров погибли на месте. Двоих выживших госпитализировали.

Следствие установило прямую связь между многочисленными нарушениями — езда без прав, алкоголь, неисправное и незарегистрированное авто — и гибелью людей. Поскольку виновник аварии сам не выжил, суд принял решение о прекращении уголовного дела.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфимский район дтп в Уфимском районе суд
