В Уфе сотрудника УК наказали за скользкое крыльцо, где упал ветеран СВО
21:41, 17 фев 2026
В январе участник спецоперации, передвигающийся на костылях, поскользнулся у подъезда дома на улице Ленина в столице Башкирии и получил ушиб. О случившемся стало известно надзорному ведомству, которое в тот же день добилось укладки противоскользящего резинового покрытия на крыльце.
Директору управляющей компании внесли представление, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, а его заместителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Автор: Семен Подгорный
