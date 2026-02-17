В Уфе сотрудника УК наказали за скользкое крыльцо, где упал ветеран СВО

21:41, 17 фев 2026

В январе участник спецоперации, передвигающийся на костылях, поскользнулся у подъезда дома на улице Ленина в столице Башкирии и получил ушиб. О случившемся стало известно надзорному ведомству, которое в тот же день добилось укладки противоскользящего резинового покрытия на крыльце.

Директору управляющей компании внесли представление, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, а его заместителя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный