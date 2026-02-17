Уфимец под наркотиками избил женщину и ограбил подростка
21:45, 17 фев 2026
Прокуратура Ленинского района Уфы направила в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого сразу по трём статьям — хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой.
В апреле 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения у дома на улице Гафури напал на 59-летнюю женщину и нанёс ей несколько ударов по голове. Затем подошёл к подростку, отобрал очки и ударил по лицу. Оба пострадавших получили травмы различной тяжести. Материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
