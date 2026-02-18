Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии осудят водителя, по вине которого 18-летняя девушка лишилась почки

21:44, 18 фев 2026

В Аургазинском районе Башкирии 29-летний водитель предстанет перед судом за аварию, в которой 18-летняя пассажирка лишилась почки. Об этом сообщили в прокуратуре РБ.

Инцидент произошёл в августе 2025 года на трассе Толбазы — Красноусольский. Мужчина за рулём Renault SR вылетел на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. Девушка, находившаяся в салоне «Ниссана», получила тяжелейшие травмы — сохранить почку не удалось. Обвиняемый вину полностью признал. Дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения.

