Экс-майор полиции отправится в колонию на пять лет за жестокое избиение мужчины в Уфе

22:01, 18 фев 2026

В Уфе суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции по статье о превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, экс-силовик узнал, что его коллеги проводят проверку по факту конфликта с участием человека, якобы оскорбившего его родственников. Мужчина решил лично во всём разобраться — приехал на место, попросил полицейских дать ему переговорить с потерпевшим и отвёл того в сторону. Разговор быстро перешёл в побои — бывший полицейский ударил мужчину по голове, тот упал на асфальт. После этого нападавший нанёс ему не менее 22 ударов руками и ногами.

Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести. Подсудимый полностью признал свою вину. Итог — 5 лет колонии, запрет на замещение определённых должностей и лишение специального звания майора полиции.

Пьяный житель Башкирии жестоко избил супругу

