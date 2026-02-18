Все новости Уфы и Башкортостана
Бывший глава сельсовета в Башкирии похитил средства со счета погибшего в СВО

22:06, 18 фев 2026

Нефтекамский горсуд вынес приговор бывшему главе Новокаинлыковского сельсовета Краснокамского района. Как сообщила прокуратура Башкирии, мужчину признали виновным в краже в крупном размере.

Экс-чиновник знал о гибели родственника в зоне СВО и имел дубликат его банковской карты. С декабря 2024-го по январь 2025-го он обналичил почти миллион рублей — снимал деньги в банкоматах Уфы и Нефтекамска, потратив всё на себя.

Свою вину фигурант признал. Суд назначил ему три года условно с двухлетним испытательным сроком и запретил занимать выборные должности в органах местного самоуправления на два года.

