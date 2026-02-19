Житель Башкирии избил 14-летнюю школьницу и получил условный срок

21:31, 19 фев 2026

В селе Акбердино Иглинского района Башкирии завершилось судебное разбирательство по делу местного жителя, напавшего на двух несовершеннолетних школьниц в сентябре 2025 года. Мужчина, которого мы назовём Русланом, избил девочек поленом за то, что те посмели проехать по улице, где он проживает. О том, чем закончилась эта история, изданию «КП-Уфа» рассказала мать одной из пострадавших — Луиза.

Нападение на дороге

Инцидент произошёл вечером 7 сентября. Четырнадцатилетняя Лиза возвращалась домой на спортивном квадроцикле. У местного магазина она встретила шестнадцатилетнюю Элину на скутере. Подруги решили сократить маршрут через улицу Рами Гарипова, однако путь им неожиданно преградили двое мужчин, выскочивших из кустов. Руслан бросился наперерез квадроциклу, выкрикивая оскорбления. Лиза успела затормозить, но в тот же момент мужчина обрушил на неё удар поленом по голове. Шлем смягчил удар, однако нападавший продолжил бить девочку по рукам и корпусу. В результате школьница получила перелом лопаточной кости, её правая рука была полностью обездвижена.

Руслан не ограничился избиением ребёнка — он принялся крушить квадроцикл, разбив фару и повредив пластиковый корпус. Его спутник тем временем атаковал Элину, нанеся ей сильный удар в грудную клетку. После этого оба нападавших спокойно скрылись. Обе девочки обратились в медицинское учреждение для фиксации травм. Помимо физических повреждений, школьницы пережили тяжёлый психологический шок.

Звонок без раскаяния

В тот же вечер Руслан сам позвонил отцу Лизы — якобы с намерением принести извинения. Но когда трубку взяла мать девочки, тон разговора резко изменился. Мужчина заявил, что не испытывает никакой вины, утверждал, что не подозревал о возрасте пострадавших. Более того, он пригрозил, что никому не позволит передвигаться по «его» улице, и выразил уверенность в собственной безнаказанности. После этого родители обеих школьниц подали заявление в полицию, и в отношении Руслана было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Приговор и апелляция

Суд приговорил нападавшего к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, его обязали выплатить семье Лизы двести пятьдесят тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить все расходы на лечение и услуги адвоката. Приговор пока не вступил в законную силу. Родители пострадавшей девочки сочли наказание чрезмерно мягким и направили апелляционную жалобу.

По словам Луизы, на судебном заседании Руслан так и не признал свою вину в полном объёме. Он утверждал, что ударил школьницу непреднамеренно — якобы бил по квадроциклу и задел ребёнка случайно. Мать пострадавшей считает эту версию абсурдной: случайно попасть поленом по голове невозможно.

Последствия для ребёнка

Физически Лиза почти восстановилась — перелом сросся, хотя плечо до сих пор щёлкает при поднятии руки. Куда серьёзнее оказались психологические последствия. Восьмиклассница учится во вторую смену и каждый вечер возвращается домой в страхе. Она постоянно оглядывается, а при виде незнакомых мужчин переходит на противоположную сторону улицы. Семья обращалась к психологу, но, по признанию матери, этот страх может отступить лишь со временем.

Сам Руслан за прошедшие месяцы ни разу не пытался связаться с семьями пострадавших. По свидетельствам соседей, мужчина нигде не трудоустроен, ежедневно злоупотребляет алкоголем и регулярно устраивает конфликты, запугивая окружающих. Луиза надеется, что апелляционная инстанция пересмотрит приговор и назначит справедливое наказание.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети