В Уфе аферисты обманули пенсионера, обещав «решить вопрос» с армией для сына

21:17, 20 фев 2026

В Уфе Октябрьский районный суд вынес приговор двум местным жителям за мошенничество с пожилым горожанином. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

В мае 2025 года 68-летний уфимец попросил знакомого помочь урегулировать вопрос с военной службой сына. Тот не имел никаких реальных возможностей, но подключил к схеме сообщника. Вдвоём они получили от пенсионера свыше 430 тысяч рублей и потратили всё на собственные нужды.

Оба фигуранта полностью признали вину. Один из осуждённых вернул потерпевшему 150 тысяч рублей. Суд назначил реальные сроки — 2 года и 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчин взяли под стражу прямо в зале суда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / прокуратура РБ