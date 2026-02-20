Все новости Уфы и Башкортостана
Жительницу Башкирии осудили на 2 года колонии за гибель пассажира в ДТП

Жительницу Башкирии осудили на 2 года колонии за гибель пассажира в ДТП

21:26, 20 фев 2026

В Сибае вынесен приговор 19-летней девушке, которая в январе 2025 года устроила смертельную аварию на улице Матросова. Она находилась за рулём Renault Duster с пассажирами в салоне и превысила допустимую скорость. Автомобиль перевернулся и врезался в дерево.

Один из пассажиров погиб на месте, второй получил тяжёлые травмы. Обвиняемая полностью признала вину. Суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

Помимо этого, осуждённой запрещено садиться за руль в течение двух лет. Также ей предстоит возместить пострадавшим 3,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Сибай происшествия в сибае суд дтп в сибае
