В Башкирии мужчину оштрафовали за езду сына на квадроцикле

22:07, 21 фев 2026

В Стерлитамакском районе Башкирии сотрудники ДПС остановили квадроцикл XYST 405м, за рулём которого оказался подросток. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Несовершеннолетнего тут же отстранили от управления и вызвали на место отца. На мужчину составили протокол, а также материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — дело направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Во время оформления документов отец держался спокойно. Но узнав, что квадроцикл заберут на штрафстоянку, попытался увезти технику сам. После разговора с инспектором мужчина отступил. Квадроцикл эвакуировали на спецстоянку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео ДПС ОГИБДД ОМВД России по Стерлитамакскому району / соцсети