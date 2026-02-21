Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчину оштрафовали за езду сына на квадроцикле

В Башкирии мужчину оштрафовали за езду сына на квадроцикле

22:07, 21 фев 2026

В Стерлитамакском районе Башкирии сотрудники ДПС остановили квадроцикл XYST 405м, за рулём которого оказался подросток. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Несовершеннолетнего тут же отстранили от управления и вызвали на место отца. На мужчину составили протокол, а также материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — дело направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Во время оформления документов отец держался спокойно. Но узнав, что квадроцикл заберут на штрафстоянку, попытался увезти технику сам. После разговора с инспектором мужчина отступил. Квадроцикл эвакуировали на спецстоянку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе подросток без прав сел за руль — родители в это время были за границей

Читайте также:

В Уфе подросток без прав сел за руль — родители в это время были за границей
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео ДПС ОГИБДД ОМВД России по Стерлитамакскому району / соцсети
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе
Читайте также

В Уфе подросток без прав сел за руль — родители в это время были за границей
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток без прав сел за руль — родители в это время были за границей
В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя без прав
Человек и закон в Башкирии
В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя без прав
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД
В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка
Происшествия в Башкирии
В Уфе за рулем многотонного грузовика задержали подростка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен