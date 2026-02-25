Купил «корочки» в интернете за 100 тысяч: в Башкирии водитель ВАЗа попался с поддельными правами

21:07, 25 фев 2026

Инспекторы ДПС в Куюргазинском районе Башкирии остановили ВАЗ-21121 на первом километре трассы Кумертау — Шабагиш. Водитель — местный житель — спокойно протянул документы. Но при проверке по базам ГИБДД выяснилось: права зарегистрированы на совершенно другого человека.

Мужчина признался — водительское удостоверение он не получал вовсе. Вместо автошколы и экзаменов выбрал путь попроще: нашёл предложение в интернете и выложил за «корочки» 100 тысяч рублей. Итог — административные протоколы, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ