Села пьяной за руль: в Башкирии осудили женщину за гибель пассажирки
21:12, 25 фев 2026
В Башкирии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП — Кумертауский межрайонный суд признал местную жительницу виновной в гибели попутчицы. Нетрезвая водительница не справилась с управлением и влетела в столб. Непристёгнутая пассажирка вылетела из салона и оказалась под колёсами авто — от травм скончалась на месте.
Обвиняемая вину признала полностью. Итог — пять лет колонии-поселения и лишение прав на два года десять месяцев. Реальный срок отложен: у осуждённой есть ребёнок младше 14 лет. Потерпевшим присуждено свыше пяти миллионов рублей компенсации.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии осудили на 2 года колонии за гибель пассажира в ДТП
Человек и закон в Башкирии
Нетрезвая водительница насмерть сбила бабушку на тротуаре в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода