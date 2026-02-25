Села пьяной за руль: в Башкирии осудили женщину за гибель пассажирки

21:12, 25 фев 2026

В Башкирии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП — Кумертауский межрайонный суд признал местную жительницу виновной в гибели попутчицы. Нетрезвая водительница не справилась с управлением и влетела в столб. Непристёгнутая пассажирка вылетела из салона и оказалась под колёсами авто — от травм скончалась на месте.

Обвиняемая вину признала полностью. Итог — пять лет колонии-поселения и лишение прав на два года десять месяцев. Реальный срок отложен: у осуждённой есть ребёнок младше 14 лет. Потерпевшим присуждено свыше пяти миллионов рублей компенсации.

Автор: Семен Подгорный