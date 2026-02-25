Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Села пьяной за руль: в Башкирии осудили женщину за гибель пассажирки

Села пьяной за руль: в Башкирии осудили женщину за гибель пассажирки

21:12, 25 фев 2026

В Башкирии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП — Кумертауский межрайонный суд признал местную жительницу виновной в гибели попутчицы. Нетрезвая водительница не справилась с управлением и влетела в столб. Непристёгнутая пассажирка вылетела из салона и оказалась под колёсами авто — от травм скончалась на месте.

Обвиняемая вину признала полностью. Итог — пять лет колонии-поселения и лишение прав на два года десять месяцев. Реальный срок отложен: у осуждённой есть ребёнок младше 14 лет. Потерпевшим присуждено свыше пяти миллионов рублей компенсации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пенсионерка из Уфы зарезала сына из-за спора о продаже квартиры

Читайте также:

Пенсионерка из Уфы зарезала сына из-за спора о продаже квартиры
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия в кумертау дтп в кумертау суд
Читайте также

Жительницу Башкирии осудили на 2 года колонии за гибель пассажира в ДТП
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии осудили на 2 года колонии за гибель пассажира в ДТП
Нетрезвая водительница насмерть сбила бабушку на тротуаре в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Нетрезвая водительница насмерть сбила бабушку на тротуаре в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя
В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен